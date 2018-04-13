قرعة نصف نهائي أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

وطن- وكالات: أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهتين من العيار الثقيل يصعب معهما التكهن بمنشطي المباراة النهائية.

وأوقعت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية بايرن ميونيخ الألماني الفائز باللقب خمس مرات في مواجهة ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بـ12 لقبا.

وفي المباراة الثانية يقابل ليفربول الإنجليزي روما الإيطالي في مواجهة بين ناديين لم يراهن عليهما الكثيرون لبلوغ هذا الدور.

ويقام ذهاب المربع الذهبي يومي الـ24 والـ25 من الشهر الجاري، على أن تتواجه الفرق إيابا في الأول والثاني من الشهر المقبل.

وتحتضن العاصمة الأوكرانية كييف المباراة النهائية للبطولة الأغلى على مستوى الأندية في الـ26 من الشهر المقبل.

المصدر: (الجزيرة نت)