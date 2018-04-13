موسكو تهدد بتعليق تزويد واشنطن بمحركات الصواريخ الفضائية

وطن- وكالات: صرح رئيس لجنة شؤون الميزانية في مجلس الاتحاد الروسي سيرغي ريابوخين بأن روسيا قد توقف توريد المحركات الصاروخية من نوع "أر دي 180" للولايات المتحدة ردا على عقوبات الأخيرة.

وقال ريابوخين تعليقا على مشروع القانون الروسي للتدابير الجوابية على العقوبات الأمريكية، في حديث لوكالة "نوفوستي": "في حال إقرار هذا القانون سيتعلق الأمر بوقف توريد محركات "أر دي 180" الروسية للولايات المتحدة".

وأشار ريابوخين إلى أن هذه المحركات لا تستخدمها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فحسب، بل والبنتاغون أيضا، حيث تطلق وزارة الدفاع الأمريكية أقمارها العسكرية إلى الفضاء بواسطتها.

وأعد مجلس "الدوما" الروسي اليوم الجمعة مشروع قانون يحدد التدابير الجوابية للرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وينص على تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة الذرية وصناعة الطائرات والمحركات الصاروخية.

المصدر: (نوفوستي، روسيا اليوم)