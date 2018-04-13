اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية -وطن: اصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة، بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة على اراضي القرية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين باستخدام الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق عولجت ميدانيا في مركز اسعاف القرية.