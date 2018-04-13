صور: إصابة سيدتين وضابط إطفاء بحريق منزل في قلقيلية

قلقيلية- وطن: أصيبت سيدتان وضابط إطفاء، اليوم، في حريق اندلع في منزل وسط مدينة قلقيلية.

وذكر بيان للدفاع المدني، بأنه طواقمه في محافظة قلقيلية تعاملت مع حريق منزل في حي زيد وسط مدينة قلقيلية.

وأضاف أن الحريق كان في غرفة قرميد في الطابق الثاني للمنزل والتي تستخدم للتخزين حيث عملت طواقم الإطفاء على السيطره على الحريق ومنع امتداده الى باقي أجزاء المنزل، مما أدى لإصابة سيدتين بالاختناق من سكان المنزل وضابط إطفاء وتم نقلهم الى المستشفى تلقي العلاج.