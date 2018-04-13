خسارة تلحق بمنتخبنا الوطني للفتيات أمام نظيره اللبناني

وطن- وكالات: خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم للفتيات أمام نظيره اللبناني بنتيجة (1-7)، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا تحت 15 عاماً، اليوم الجمعة، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في إمارة دبي.

وكان منتخبنا الوطني للفتيات الذي يشارك في هذه البطولة الإقليمية برعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية، قد تألق خلال منافسات الدور الأول من البطولة بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى إثر تحقيقه فوزين متتالين أمام البحرين (3-2)، والإمارات (2-1).

وبعد خسارته أمام لبنان في الدور نصف النهائي، سيواجه منتخبنا الوطني للفتيات نظيره البحريني الذي خسر بدوره أمام المنتخب الأردني، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث في هذه البطولة، في لقاء سيقام بعد غدٍ الأحد، في حين سيواجه المنتخب الأردني نظيره اللبناني لتحديد صاحب اللقب.

المصدر: (وفا)