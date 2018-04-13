"بتسيلم": تحقيقات اسرائيل في قتل المتظاهرين على حدود غزة "عمل دعائي"

القدس- وطن: قلل مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، من شأن إعلان جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في قتل جنوده لمتظاهرين فلسطينيين سلميين بقطاع غزة.

وقال المركز في بيان له، اليوم الجمعة، إن إعلان جهاز التحقيق التابع للجيش برئاسة العميد موطي باروخ، عن تشكيل لجنة لتقصي حقائق الأحداث في قطاع غزة، "تمّ لأغراض دعائيّة لا أكثر؛ من بينها محاولة منع تحقيق دولي مستقل".

وأضاف "هذا الجهاز ليس سوى مركب آخر في منظومة طمس الحقائق التي تشغّلها النيابة العسكرية الإسرائيلية، كجزء من محاولات إنشاء مظهر زائف يوهم بنجاعة جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي"، وفق تقديره.