غوتيريش يكرر دعوته لفتح تحقيق مستقل وشفاف في قتل متظاهرين فلسطينيين بغزة

وطن- وكالات: كرر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في قتل جيش الاحتلال المتظاهرين الفلسطينيين شرق قطاع غزة.

وقال غوتيريش في كلمه له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، "نرى جراح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتعمق مرة أخرى. العنف الأخير في غزة أدى إلى وقوع وفيات وإصابات لا داعي لها. أكرر دعوتي لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في تلك الحوادث. وأناشد أيضا المعنيين، الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى وقوع مزيد من الوفيات والإصابات، وخاصة أي إجراءات يمكن أن تعرض المدنيين للضرر".

وأضاف: أن "هذه المأساة تؤكد إلحاح إحياء عملية السلام لتحقيق حل الدولتين الذي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في دولتين ديمقراطيتين جنبا إلى جنب، في إطار حدود آمنة ومعترف بها".

المصدر: (وفا)