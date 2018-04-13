الأسيران الهندي وطبيش يعلقان إضرابهما عن الطعام

رام الله- وطن: علق الأسيران مصعب الهندي (28 عاما) من بلدة تل في نابلس، وأيمن طبيش من بلدة دورا في الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون وممثلي الاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير الهندي دخل في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري منذ أكثر من شهر، وأنه علق إضرابه اليوم الجمعة بعد الاتفاق المتمثل بعدم تجديد الاعتقال الإداري له، والإفراج عنه في التاسع من الشهر المقبل.

كما علق الأسير طبيش إضرابه عن الطعام والذي يخوضه منذ أسبوع تقريبا، بعد الاتفاق على تحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري، وإخراجه من عزله في سجن "ريمون" في وقت قريب.

ولا زال الأسير سامي جنازرة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ عشرين يوما تقريبا، وهو معزول حاليا في زنازين معسكر "عوفر"، ويعاني هزلاً كبيرا وآلامًا في الرأس والكلى، وسط انخفاض مستمر في وزنه.