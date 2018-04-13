طبيبة نفسية: ترامب يهدد بالحرب بسبب شعوره "بعدم القيمة"

وطن- وكالات: مع تسخين الجبهة الكلامية التي أشعلها دونالد ترامب مع روسيا على "تويتر"، تتزايد التساؤلات حول سلوكيات الرئيس الأميركي الغريبة البادية في ذروتها مؤخراً مع نذر عدوان جديد قد تنفذه الولايات المتحدة على سوريا، أعلن عنه ترامب في تغريداته، قبل أن يعود ويخفف من لهجته الهجومية.

إلا أنّ تصرفات ترامب عرّفت عنه في حملته الانتخابية الخاصة برئاسة أميركا، وقد حاول العديد من الخبراء النفسيين تحليل هذا الأداء.

على صلة، أجرى "الميادين نت" مقابلة مع أستاذة الطب النفسي في جامعة ييل الأميركية الدكتورة باندي لي المشرفة على كتاب "حالة دونالد ترامب الخطيرة" الصادر عام 2017.

لي عزت "عدم توازن" ترامب إلى "حاجاته النفسية الكبيرة التي تفرض نفسها عليه بشكل أكبر من أي أمر خارجي أو أيديولوجي".

وأشارت الطبيبة الأميركية إلى أن التطورات في تحقيق "مولر" تُشعر ترامب بالتهديد، وهو ما قد يدفعه للعنف المفرط، بحسب لي.

ويحقق روبرت مولر، تحت إشراف وزارة العدل الأميركية، في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة وتواطؤ محتمل من جانب حملة ترامب مع موسكو.

في السياق، أكدت لي أن "العنف والأسلحة الفتاكة والحرب عنصر جذب كبير لشخص ترامب"، كونه "يشعر بالفراغ وانعدام القيمة"، وهو أمر خطير في ظل تهور ترامب وطيشه وعدم تعاطفه مع الغير، على حد قول قولها.

وشهدت الأيام الأخيرة سجالاً بين ترامب والدبلوماسيين الروس على صفحاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل تهديدات الأول بعداون على سوريا بعد "مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما السورية".