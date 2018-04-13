"داعش" يعدم لاجئاً فلسطينياً في مخيم اليرموك

وطن- وكالات: نشر تنظيم "داعش" في جنوب دمشق صوراً لتنفيذ عملية إعدام نفذها ضد لاجئ فلسطيني من أهالي مخيم اليرموك من سكان شارع الـ 15.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أنه لم يتسن لها معرفة اسم اللاجئ الذي تم إعدامه أو التأكد من صحة المعلومات التي نشرها "داعش" من جهة أخرى.

يذكر أن تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك كان قد نفذ العديد من أحكام الإعدام بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، بحجج مختلفة منها التخابر مع الفصائل المسلحة، ومنها التدخين وعدم الالتزام بالقوانين التي وضعها التنظيم.