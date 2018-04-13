الاحتلال سرق مبلغاً مالياً و40 كغم ذهب في الضفة

الخليل- وطن: سرق جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مبلغاً مالياً ونحو 40 كيلو غرام ذهب، خلال اقتحامات نفذها في الضفة.

وقالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال سرق مبلغاً مالياً من منزل أسير محرر في جنين.

وأفادت أن قوات الاحتلال استولت على 10 آلاف شيكل بعد اقتحامها بلدة برطعة جنوب غرب جنين، وداهمت منزل الأسير المحرر محمد ناصر علاقمة وفتشته واستجوبته واستولت على المبلغ المالي.

وفي قرية دير سامت جنوب غرب الخليل، قالت عائلة الحروب، إن قوات الاحتلال فتشت محالهم التجارية للذهب والمجوهرات وسرقت كمية تقدر بـ 40 كيلو غراما من الفضة.