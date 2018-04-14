عدوان أميركي بريطاني وفرنسي على سوريا

وطن: شنت أميركا وبريطانيا وفرنسا هجوماً ثلاثياً على سوريا، فجر اليوم السبت، وقصفت عدة مواقع في سوريا، في حين أوردت وسائل الإعلام سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل أن "عدوانا أميركيا بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا".

وأضاف، فجر اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم الأميركي البريطاني الفرنسي، وأن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا بمنطقة الكسوة في ريف دمشق".

بدورها نقلت قناة "الميادين" إن المواقع التي استهدفها العدوان هي مركز البحوث في حي برزة ومستودعات الرحيبة في القلمون، والمطار الشراعي في الديماس باللواء 41 دفاع جوي قاسيون، ومنطقة الكسوة، موقع جمرايا البحوث العلمية ومصياف حمص.