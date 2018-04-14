دراسة: الجلوس الطويل يزيد خطر الإصابة بالزهايمر

وطن: توصل باحثون في جامعة "كاليفورنيا" بلوس أنجلوس، إلى أن الجلوس لساعات طويلة، يزيد من فرص إصابة الشخص بالزهايمر.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة، تكون لديهم المادة الرمادية في الفص الصدغي المتوسط، أقل كثافة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يقومون بذلك.

واعتبر الباحثون بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كثافة المادة الرمادية المنخفض، يعتبر مؤشرا على إمكانية الإصابة بألزهايمر في سن مبكرة.

وأكد الباحثون في دراستهم، أن الفص الصدغي المتوسط يتدخل في تشكيل الذكريات عند الأشخاص، لكنهم لم يثبتوا أن الجلوس طويلا هو السبب في جعل المادة الرمادية في الدماغ أقل ثخانة.