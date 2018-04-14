الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل وشفاف بشأن غزة

وطن: دعا الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي إلى إجراء "تحقيق مستقل وشفاف" بشأن جرائم الاحتلال في مواجهة مسيرات العودة في قطاع غزة.

وقال خلال اجتماع للمجلس لبحث الوضع في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا "إن أعمال العنف الأخيرة في غزة أوقعت قتلى وجرحى من دون طائل".

وأضاف "أدعو الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يوقع ضحايا جددا، وعن كل إجراء يمكن أن يعرض المدنيين للخطر".

وتابع "أن هذه المأساة تؤكد الطابع الملح لإعادة إطلاق عملية السلام من أجل حل الدولتين الذي سيتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش في دولتين ديمقراطيتين جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها"، على حد قوله.

وخلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، قال ممثلو تونس والكويت وفلسطين وجامعة الدول العربية إنهم بعثوا برسالة إلى مجلس الأمن، الجمعة، للفت انتباهه إلى الوضع في غزة.

وجاء في الرسالة "ندعو المجتمع الدولي على وجه السرعة لتحمل مسؤولياته، والعمل على وقف عمليات القتل والإصابات المتعمدة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون".

وأضافت الرسالة أن الفلسطينيين اختاروا "مسارا سلميا" للتعبير عن مطالبهم.