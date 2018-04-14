روسيا: قصف سوريا هو "إهانة لبوتين"

وطن: اعتبر السفير الروسي في واشنطن، "أناتولي أنتونوف" أن القصف الامريكي البريطاني الفرنسي لسوريا يُعتبر "إهانة للرئيس الروسي بوتين"، مشددا على أن تلك الضربات ستكون لها عواقب.

وقال السفير في بيان "حذرنا من أن تصرفات كهذه ستكون لها عواقب، والمسوؤلية عنها كلها تقع على عاتق واشنطن ولندن وباريس"، مضيفاً، "أسوأ المخاوف أصبحت حقيقة، ظلت تحذيراتنا غير مسموعة، يجري تنفيذ سيناريو أعدّ مسبقا، مرة أخرى".

فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن "الضربة استهدفت عاصمة دولة ذات سيادة تحارب الإرهاب منذ سنوات"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت زاخاروفا "الذين يعتبرون أنفسهم استثنائيين، يوجهون ضربة لدمشق في الوقت الذي ظهرت لديها فرصة للتسوية السلمية".