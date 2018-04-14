وصول وفد امني مصري إلى غزة عبر معبر بيت حانون

غزة-وطن: وصل صباح اليوم السبت، وفد أمني مصري بقيادة اللواء سامح نبيل رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" للقاء قيادة حركة حماس.

ووفقاً لـ"فلسطين اليوم"، فإن الوفد المصري الأمني سيبحث ملف المصالحة الفلسطينية، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

هذا ولم تصدر حركة حماس بيان تؤكد فيه الأنباء التي تحدثت عن زيارة الوفد الأمني المصري للقطاع.

وكان الوفد غادر القطاع في السادس عشر من آذار الماضي بعد يومين من تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

ولم يعد منذ ذلك الحين الوفد إلى القطاع كما كان مقرراً، وذلك في ظل تجدد الخلافات بين فتح وحماس بشأن تطبيق ملفات المصالحة.