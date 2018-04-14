عائلة الأسير "محمد معدي" لوطن : مزاعم الاحتلال بالعثور على أسلحة في منزلنا كاذبة

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي: كانت الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأربعاء الموافق 11 من نيسان الجاري عندما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة المواطن مهدي معدّي من قرية كفر مالك شرق رام الله وعاثت فيه فسادا، واعتقلت ابن العائلة محمد، حيث ادعى جيش الاحتلال بانه عثر في المنزل على اسلحة محلية الصنع .

بدوره اكد مهدي معدّي والد الأسير محمد لوطن أن مزاعم الاحتلال بالعثور على اسلحة محلية الصنع في منزل العائلة هي مزاعم كاذبة والهدف منها فرض مزيد من المضايقات على اهالي القرية، مشيرا في الوقت ذاته ان نشر جيش الاحتلال لصورٍ تظهر فيها اسلحة محلية الصنع هي صور كاذبه وان الاسلحة المزعومة هي "لعب بلاستيكية للاطفال".

كما اكد معدّي ان ضابط الاحتلال هدده بتدمير بيته في حال انكر ان الجيش قد عثر على اسلحة فيه، مؤكدا في ذات السياق ان احد الجنود قام بوضع مسدسٍ تابع للجيش بين اغراض المنزل وبعد ذلك تظاهر بأنه وجد سلاحاً .

كما اشار مهدي معدّي بانه لا يعلم اي شيء عن ابنه المعتقل منذ نحو خمسة ايام ، حيث منع جيش الاحتلال محامي نادي الاسير من زيارته في مركز التحقيق "المسكوبية"، مناشدا في الوقت ذاته كافة الجهات من اجل مساعدته للاطمئنان على ابنه الذي يبلغ من العمر عشرين عاما وهو طالبٌ في جامعة القدس المفتوحة .

وكانت وسائل اعلام عبرية اكدت ان جيش الاحتلال عثر على اسلحة محلية الصنع في قرية كفر مالك، بعد حملة اعتقالات نفذها الجيش في القرية نهاية الأسبوع الماضي.