"الديمقراطية" تدين العدوان الثلاثي على سوريا

رام الله-وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

ورأت الجبهة في بيان وصل وطن" العدوان الغاشم محاولة مفضوحة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة من شأنها أن تلحق الكوارث بمصالح شعوبها، وان تستنزف طاقاتها، في دوامة لا يستفيد منها سوى المشروع "الأمريكي الصهيوني".

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن العدوان الثلاثي وقرع طبول الحرب على سوريا يستهدف وحدة وتماسك سوريا وجيشها وشعبها في مواجهة الإرهاب الدولي.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى احترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها، مشيرة إلى أن العدوان على سوريا جرى من خلف ظهر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.