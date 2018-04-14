"المبادرة الوطنية" تدين العدوان على سوريا

رام الله-وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية العدوان العسكري الذي وقع صباح اليوم على سوريا و اعتبرته خرقًا للقانون الدولي، ولمبادئ احترام سيادة الشعوب و الدول، و محاولة لتعطيل و استباق نتائج تحقيق نزيه و محايد بشان الاتهامات باستخدام اسلحة كيماوية، واستجابة للتحريض الاسرائيلي الخطير الرامي الى اشعال المنطقة بأسرها.

وقالت حركة المبادرة الوطنية في بيان وصل وطن نسخة عنه إن"هذا العدوان الذي يترافق مع الصمت على الجرائم التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة و الضفة الغربية طوال الاسابيع الثلاثة الماضية يمثل تجسيدا لسياسة المعايير المزدوجة التي تهدد استقرار العالم، وتسمح لدول كإسرائيل بخرق كافة القوانين الدولية دون عقاب او مسائلة".