حزب الشعب: العدوان الثلاثي على سوريا امبريالي متوحش

رام الله-وطن: استنكر حزب الشعب الفلسطيني العدوان العسكري الثلاثي الذي استهدف سوريا.

وقال الحزب في بيان وصل وطن نسخة عنه "يعبر حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره وإدانته الشديدة للعدوان العسكري الغادر التي نفذته الليلة الماضية دول الإمبريالية المتوحشة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ضد الشقيقة سوريا".

واعتبر الحزب أن هذا العدوان يمثل خرقاَ فاضحاَ للشرعية الدولية واعتداء فظاً على السيادة السورية واحدى الدول العربية الشقيقة.

وقال البيان إن "حزب الشعب وهو يدين هذا العدوان السافر، يؤكد وقوفه الى جانب الشعب السوري الشقيق والدولة السورية، ويرفض بشدة كافة المحاولات الهادفة إلى تفتيتها أو المساس بوحدتها وسيادتها على أرضها".

هذا وجدد الحزب في ختام تصريحه، تأكيده على ان المخرج الوحيد للازمة الجارية في سوريا، يكمن في اعتماد الحل السياسي بين مكونات الشعب السوري بعيدا ان كل أشكال التدخل والضغوط الخارجية التي تسعى لتفتيت وحدة سوريا وفرض الهيمنة عليها لمصلحة اسرائيل.