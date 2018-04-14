إسرائيل علمت بموعد العدوان الثلاثي على سوريا

وطن-وكالات: ذكرت مصادر عبرية، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لجميع وزراءه بعدم الادلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام حول العدوان الثلاثي ضد سوريا.

وجاء بيان مكتب نتنياهو في أعقاب التصريحات التي أدلى بها ما يسمى بوزير البناء والإسكان يؤاف غلنت والذي قال بأن الضربة موجهة لمحور سوريا وإيران وحزب الله.

وفي ذات السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن تل أبيب علمت مسبقاً بالضربة العسكرية التي وجهتها واشنطن ولندن وباريس، لمواقع سورية .

فالمحلل السياسي في القناة "الإسرائيلية" الثانية عراد نير وصف الضربة بان لا قيمة لها.

أما قائد المنطقة الشمالية الأسبق الجنرال عمرام لفين فقال: الضربة ضد سوريا مخيبة للآمال فكان من الأفضل عدم القيام بتلك الضربة ضد سوريا فتلك الضربة ستبقي إسرائيل تواجه لوحدها الوضع المعقد في سوريا.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر أمنية لم تسمها، أنه "تم إبلاغ إسرائيل مسبقا بنية الدول الثلاث توجيه الضربات إلى سوريا".

فيما ذكرت "القناة العاشرة" العبرية، أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تلقت بلاغا عن الضربة قبل الشروع فيها، دون تفاصيل أو تأكيد من حكومة الاحتلال الإسرائيلية.