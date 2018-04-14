فصائل فلسطينية لـوطن: العدوان على سوريا يستهدف شعوب المنطقة ويدعم الاحتلال

رام الله- وطن: دانت الفصائل الفلسطينية، العدوان الثلاثي "الامريكي الفرنسي البريطاني" على سوريا، فجر اليوم السبت.

وأجمعت الفصائل التي تحدثت إليها وطن أن العدوان على سوريا يهدف لدعم أهداف دولة الاحتلال في سوريا، والعدوان بشكل مباشر على شعوب المنطقة.

الصالحي: العدوان لا يخدم سوى إسرائيل

بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، قال: إن "هذا العدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومناقض لادعاءات هذه الدول الثلاث بحماية حقوق الانسان".

وأشار الصالحي في اتصال هاتفي مع وطن: "نتضامن بشكل صريح وواضح مع الشعب السوري والدولة السورية في مواجهة هذا العدوان الذي لا يخدم سوى اسرائيل والمجموعات المناهضة لوحده الاراضي السورية، مؤكداً أن المنطقة بحاجة لتنفيذ القانون الدولي وفي مقدمة ذلك انهاء الاحتلال لاراضينا و اراضي سوريا ولبنان".

وتابع الصالحي، "سوريا تستطيع ان تصمد في وجه العدوان الامريكي، ومن الواضح ان استمرار هذا السلوك سيؤدي الى تصعيد شامل بالمنطقة، والرسالة هي ليست فقط لسوريا، بل لروسيا بهدف مواجهة هيمنة القطب الواحد الذي يتهاوى بسبب توازنات القوى الجديدة على الساحة الدولية خصوصا من قبل روسيا والصين".

ماجدة المصري: الضربة عار على أمريكا

بدورها، قالت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، لـوطن: إن"هذه الضربة تأتي في اطار المشروع الامريكي الاسرائيلي للمنطقة ككل، ومحاولة من أميركا وحلفائها لإظهار قوتهم ووجودهم في المنطقة".

وتابعت المصري،"على الأمم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية - اتخاذ موقف واضح من الضربة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي ومخالفة لسيادة الدول على اراضيها".

وأوضحت المصري ان هذا موقف عار على الولايات المتحده الامريكية، قائلة إن "إدارة ترامب تدير ظهرها ليس فقط للعلاقات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، انما ايضا للسلم الدولي الذي ممكن ان يكون مهدد بوجود شخصية مثله على رأس الادارة الامريكية".

وأضافت أنه" من المفترض ان يكون هناك وقفة عربية تتلائم مع مشاعر الشعوب العربية التي خرجت تدين العدوان وتعلن تضامنها مع سوريا، وايضا تطالب مجلس الامن ان يأخد موقفه".

عباس زكي: الضربات التي لا تميت تقوي

ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، لـوطن إن "هذا العدوان الثلاثي الآثم ظالم على بلد عربي، وهدفه كان رد فعل على تطهير دوما وسوريا من الارهابين التي ارسلتهم تلك الدول ورعتهم، وبالتالي هذا امر في منتهى الخطورة لان من قام به خرج عن مجلس الامن، وعن لجنة التحقيق الدولية وعرض المنطقة الى تداعيات لا يمكن حصرها".

وتابع زكي "الشعب السوري قوي والضربات التي لا تميت تقوي، سوريا الان تنتظر رد من روسيا وتعاطف دولي وانا أرى ان هذا العدوان اثبت ان الولايات المتحده في دائرة الافلاس"، ويهدف لدعم مشاريع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وختم قوله "نحن نهنئ الشعب السوري الذي خرج عن بكره ابيه تحدياً الى الشوارع في سوريا، ومهما فعلت امريكا وحلفائها بالارض السورية فهي محمية بخبرة وارادة من قاوم ثمانين دولة على مدار سبع سنوات".

المبادرة: العدوان استجابة للتحريض الإسرائيلي

وفي سياق ذلك قالت حركة المبادرة الوطنية في بيان صحفي وصل "وطن" نسخة عنه، ان "هذا العدوان خرق للقانون الدولي، ولمبادئ احترام سيادة الشعوب و الدول، و محاولة لتعطيل واستباق نتائج تحقيق نزيه ومحايد بشأن الاتهامات باستخدام اسلحة كيماوية، واستجابة للتحريض الاسرائيلي الخطير الرامي الى اشعال المنطقة بأسرها.

وأضافت في بيانها، أن "هذا العدوان الذي يترافق مع الصمت على الجرائم التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية طوال الاسابيع الثلاثة الماضية، يمثل تجسيدا لسياسة المعايير المزدوجة التي تهدد استقرار العالم، وتسمح لدول كإسرائيل بخرق كافة القوانين الدولية دون عقاب او مسائلة".

"الشعبية": العدوان على سوريا هدفه تحقيق مصالح الاحتلال

ومن جهتها أدانت الجبهة الشعبية في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه، الويوم السبت، العدوان الثلاثي على سوريا، حيث قالت"أن هذا العدوان يميط اللثام مجدداً عن وجه هذه الدول التي لا تلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث جاء عدوانها، ضد دولة عربية لها سيادتها، وشخصها الدولي في مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفاً للأعراف والمواثيق والمعايير الدولية".

وبيّنت أنّ هذا العدوان "يؤكد عدم احترام والتزام دول العدوان بالأمم المتحدة وما يصدر عن مؤسساتها، كما اعتبرت أن العدوان جاء استباقاً وتجاوزاً للتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية، المزمع إجرائه من قبل منظمة حظر السلاح الكيميائي".

واعتبرت الجبهة، أن هذا العدوان يأتي في سياق تحقيق أهداف ومصالح تخدم الاحتلال، مؤكدةً، أن العدوان وأهدافه، ستتحطم على صخرة صمود الشعب والدولة السورية.

الجهاد: هدف العدوان على سوريا توفير الدعم للاحتلال

وفي نفس السياق أدانت حركة الجهاد الاسلامي، ورفضت في بيان صحفي وصل وطن، أي تساوق مع هذا العدوان، معربة عن شجبها لسماح بعض الدول بفتح أجوائها وأراضيها أمام الطيران المعادي.

وأكدت الحركة، على أن أمريكا هي رأس الشر في العالم وهي تسعى من خلال سياساتها التي تستهدف المنطقة وشعوب الأمة، لإدامة حالة الفوضى وتفكيك المنطقة وضرب مقومات وحدتها وتماسكها.

واعتبرت الحركة، أن الهدف الحقيقي من هذا العدوان هو توفير مزيد من الدعم للاحتلال وتشجيع سياساته بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة.

حماس: الهجوم على سوريا عدوان سافر على الأمة

أدانت حركة حماس اليوم السبت، عدوان أمريكا وحلفائها على الأراضي السورية، معتبرةً أنه عدوانا سافرا على الأمة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن "العدوان يهدف إلى استباحة الأراضي السورية وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود إسرائيل وتمرير مخططاتها".

واستهجن برهوم الادعاءات الأمريكية بحماية المدنيين، بينما تؤيد وتدعم بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وقتل المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأكد على ضرورة إنهاء الخلافات والصراعات العربية وتوحيد صفوفها، وتعزيز عوامل ومقومات صمود شعوبها وحقن دمائهم واحترام إرادتهم كركيزة أساسية في مواجهة أي عدوان.