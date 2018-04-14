4 شهداء في قصف لمدفعية الاحتلال على رفح

غزة-وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول أربعة شهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار، جراء قصف للاحتلال استهدف شرق مدينة رفح .

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، على صفحته على "فيسبوك" استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة في قصف إسرائيلي.

وذكرت وزارة الصحة أن الشهداء الأربعة هم : الشهيد عائد صالح الحمايدة، والشهيد أمجد حسني القاطروس، والشهيد هشام محمد عبد العال، والشهيد هاشم عبد الفتاح عثمان كلاب 18 عام .

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال استهدفت شباناً كانوا يستقلون عربة صغيرة من نوع "تكتك" عند بوابة المطبق لمخيم العودة شرق رفح.

هذا وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال ان أربعة شبان القوا زجاجات حارقة على دورية عسكرية قرب السياج الفاصل.