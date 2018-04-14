هل تشعر بالدوار عند النهوض؟.. هذا هو السبب
وطن- وكالات: قال البروفيسور أولف لاندميسر إن الدوار الانتصابي هو الشعور بالدوار عند الانتقال من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي، كما هو الحال عند النهوض من وضع الاستلقاء.
وأوضح اختصاصي القلب الألماني أن السبب في ذلك يرجع إلى توقف الدم في الساقين وعدم إمداد الرأس بالدم على نحو كاف، مما يؤدي إلى الشعور بالدوار، بالإضافة إلى احتمالية إعتام الرؤية لفترة قصيرة.
وقد يرجع الدوار الانتصابي أيضا إلى بعض الأدوية، كأدوية خفض ضغط الدم المرتفع وحاصرات بيتا.
وأضاف لاندميسر أن الدوار الانتصابي يعد مزعجا، ولكنه لا يشكل خطرا في المعتاد.
ولتجنب الإصابة بالدوار الانتصابي ينبغي النهوض من وضع الاستلقاء ببطء، مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف، ومن المهم أيضا ممارسة الرياضة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة هذا الدوار فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.
المصدر : الألمانية، الجزيرة نت