الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد زيارة استمرت ساعات

غزة- وطن: غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، بعد زيارة استمرت عدة ساعات التقى خلالها مع قادة حركة حماس.

وقالت مصادر في القطاع ان الوفد حمل شروط الرئيس محمود عباس للمصالحة والقائمة على تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بقطاع غزة في كافة المجالات بما فيها الامنية وعدم وجود سلاحين.

وكان الوفد وعلى رأسه مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء سامح نبيل وصل الى غزة عبر معبر بيت حانون صباح اليوم السبت، لاجراء مباحثات مع قادة حركة حماس بهدف استئناف المصالحة الوطنية واستكمالها.