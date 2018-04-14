توقف العمل على معبر رفح بشكل مفاجئ

غزة- وطن: توقف العمل بمعبر رفح البري منذ صباح اليوم السبت، بدون إبداء الأسباب من الجانب المصري، رغم الإعلان عن فتحه مسبقا.

وأفادت مصادر محلية بأن الجانب المصري لم يستقبل أي مسافر من غزة صباح اليوم، كما لم يتم وصول أي عالق إلى القطاع.

وأشار إلى أن الحافلات التي أقلت المسافرين أمس من غزة، باتوا ليلتهم في الصالة المصرية، وما زالوا عالقين هناك، فيما لا تزال حافلتان من مسافري أمس في الصالة الفلسطينية.

وحول احصائية المسافرين عبر معبر رفح في اليوم الثاني أمس الجمعة من فتحه استثنائياً، ذكرت المصادر انه تمت مغادرة 9 حافلات تقل 800 مسافر.

فيما بلغت الحصيلة النهائية يوم الخميس مغادرة "1059" مواطنا، وعودة "14" مواطنا، وإرجاع 3 آخرين.

وكانت مصر أعلنت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس، وذلك بشكل استثنائي، حيث يتم إغلاق المعبر على فترات طويلة، بالرغم من حاجة الآلاف للسفر والعودة.