مراسلنا في الخليل: الأمن يفرق مظاهرة لحزب التحرير بالغاز المسيل للدموع

الخليل- وطن: أفاد مراسلنا في الخليل بأن عناصر الأمن فرقوا، عصر اليوم السبت، مظاهرة لحزب التحرير في المدينة بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف المراسل أن المظاهرة التي خرجت في الذكرى الـ97 لهدم الخلافة، كانت من مقرر أن تخرج من جامع الأبرار في المدينة، إلا أن الأمن منعهم من ذلك وطلب منهم الصلاة في مسجد الحسين.

وأوضح أن بعد الصلاة في مسجد الحسين خرجت مظاهرة حزب التحرير نحو دوار بن رشد، وهناك منعهم الأمن من استكمال المظاهرة وأطلق نحوهم الغاز المسيل للدموع، وتم تفريقهم.

وأكد أنه لم تسجل أي إصابات.

واتصلت وطن بمحافظ الخليل كامل حميد لأخذ رده على تفريق المظاهرة إلا أن هاتفه مغلقاً.