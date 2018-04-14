تونس: انطلاق حملات الانتخابات البلدية الأولى منذ 2011

وطن- وكالات: انطلقت رسميا، اليوم السبت، حملات المرشحين في الانتخابات البلدية الأولى في تونس منذ عام 2011، وتستمر حتى 4 مايو، فيما تجرى الانتخابات يوم 6 من الشهر ذاته وفق ما حدد في ديسمبر 2017.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة الحملات، والتزام المرشحين بقواعد تمويلها.

وقبل أيام، أعلنت الهيئة أن العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074، منها 1055 قائمة حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية.

وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفا، 52 % منهم دون سن 35 عاما، يتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب المغتربين الذين لا تشملهم الانتخابات البلدية.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية يوم 7 مايو، فيما ستعلن النهائية بعدها بيومين، كحد أقصى.

يشار إلى أن البرلمان لم يستكمل بعد التصديق على جميع فصول قانون الجماعات المحلية، ولم يتم التصويت سوى على 126 فصلا من أصل 392 حتى جلسة يوم الخميس.

جدير بالذكر أن الانتخابات ستشهد مشاركة الأمنيين والعسكريين في الاقتراع لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك يوم 29 أبريل الجاري.

المصدر: (روسيا اليوم)