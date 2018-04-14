بالفيديو: "أوقفوا الحرب".. مظاهرة في حيفا رفضاً للعدوان على سوريا

حيفا- وطن: نظم الحزب الشيوعي والجبهة الشعبية، مساء اليوم السبت، مظاهرة في حيفا تأييداً لسوريا ورفضا للعدوان الثلاثي عليها.

وشارك في المظاهرة التي نُظمت بالحي الالماني في حيفا، شخصيات سياسية والأهالي في حيفا ومناطق شمال أراضي48.

ورفع المتظاهرون الاعلام السورية وشعارات كتب عليها "ارفعوا ايديكم عن سوريا، اقفوا الحرب، مع سوريا ضد الاستعمار، الثالوث الدنس عدو الشعوب، محور الشر والإرهاب"، وردد المتظاهرون هتافات ضد الدول المعادية لسوريا.