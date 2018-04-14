الرئيس يطلع المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط على آخر المستجدات

وطن- وكالات: اجتمع الرئيس محمود عباس، الليلة، مع نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، على هامش القمة العربية العادية الـ 29، التي تبدأ أعمالها في الظهران غدا.

وبحث الرئيس مع بوغدانوف آخر المستجدات في منطقة الشرق الاوسط، خاصة القضية الفلسطينية، وأطلعه على الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على أبناء شعبنا، وبحق المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وجدد الرئيس على رؤيته التي طرحها في مجلس الأمن حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة لرعاية عملية السلام وصولا الى حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.