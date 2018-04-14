نتنياهو يعلن دعمه الكامل للعدوان الثلاثي على سوريا

القدس- وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه يؤيد تماما العدوان الذي شنته القوى الغربية على سوريا، فجر اليوم السبت، وهذا هو التعليق الأول الذي يصدر عن نتنياهو على الهجوم.

وقال نتنياهو الذي كان أمر وزراءه صباحا بالامتناع عن التعليق على العدوان "قبل عام أوضحت أن إسرائيل تدعم دعما كاملا قرار الرئيس ترامب الوقوف ضد استخدام وتوزيع الأسلحة الكيميائية، وهذا الصباح أثبتت أمريكا ومعها بريطانيا وفرنسا التزاما بالمواجهة وأن التصدي للسلاح الكيميائي لا يعتمد على التصريحات فقط" وفق زعمه.

وقال نتنياهو "يجب أن يكون واضحا للرئيس الأسد أن جهوده غير المسؤولة للحصول على أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، لن تمر، وكذلك تجاهله الصارخ للقانون الدولي واستعداده للسماح لإيران تثبيت قاعدتها في سوريا".