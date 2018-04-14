السموع يشعل المنافسة على دوري المحترفين بتعادله مع الهلال المتصدر

نابلس- وطن: اشعل فريق السموع "ليث الجنوب" المنافسة على خطف لقب دوري الوطنية موبايل للمحترفين بكرة القدم، بتعادله مساء اليوم السبت، مع هلال القدس المتصدر بهدف لمثله، في المباراة التي جرت بينهما، على ملعب نابلس البلدي، في ختام الأسبوع الـ19 للدوري.

بهذه النتيجة بقي الهلال العاصمي محافظا على الصدارة لكن تقلص الفارق عن أقرب ملاحقيه اهلي الخليل إلى ثلاث نقاط قبل النهاية بثلاث جولات، اما السموع فرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الخامس.

واستهل السموع باب التهديف عند الدقيقة الـ 15 عبر لاعبه طارق أبو غنيمة وانتهى الشوط الأول على هذا الهدف.

في الشوط الثاني ومع الدقيقة الـ 55 احتسب الحكم ضربة جزاء للهلال، انبرى لها اللاعب "جوناثان سوريا" وترجمها الى هدف التعادل .

وفي مباراة أخرى حقق الظاهرية فوزا على دورا الهابط الى دوري الدرجة الأولى، بثلاثة اهداف دون رد.