كيف علق فنانون عرب على العدوان الثلاثي على سوريا ؟

وطن- وكالات: عقب عدد من الفنانين العرب، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على العدوان الثلاثي التي نفذه كلاً من القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية ضربات جوية في سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

راغب علامة

دعا المطرب اللبناني راغب علامة لشعب سوريا عبر حسابه على "تويتر": "ندعو الله أن يلطف بالشعب السوري الشقيق، وأن يحمي أخواننا السوريين من كل مكروه".

عاصي الحلاني

غرد المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، عبر "تويتر": "اللهم احمي سوريا والشعب السوري الشقيق من كل مكروه".

شمس الكويتية

كتبت المطربة الكويتية شمس: "سوريا يارب هؤلاء عبادك فالطف بهم وارحمهم الله يعين كل السوريين على اللي هم فيه من سنين من حرب ودمار وتهجير يارب تقرب فرجهم فهم يستحقون".

يارا

طلبت المطربة اللبنانية يارا من جمهورها عبر حسابها "تويتر" بالدعاء لسوريا وشعبها.

فرح يوسف

اقتبست المطربة السورية والمتسابقة السابقة لبرنامج "آراب أيدول" كلمات للصحفي السوري وسام كنعان، وغردت معها: "سوريا الله حاميها".

كارمن لبس

كتبت الممثلة اللبنانية، كارمن لبس عبر حسابها على "تويتر": "الله يكون مع سوريا الحبيبة وشعبها ويحميها من كل مكروه".

كارول سماحة

كتبت المطربة اللبنانية، كارول سماحة بأن قلبها مع سوريا، وصلاتها لها.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، إن "أمريكا وفرنسا وبريطانيا نفذوا هجوما على مواقع داخل دمشق وخارجها بحوالي 110 صواريخ، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها جميعا، وأسقطت أغلبها".

"سبوتنيك"