منظمات المجتمع المدني تدعم الحراك السلمي " ارفعوا العقوبات عن غزة"

وطن: اكدت منظمات المجتمع المدني على دعمها لكل الحركات الاجتماعية السلمية ومطالبها المشروعة، ودعما لحراك المجتمع المدني الفلسطيني، مطالبة السلطة الفلسطينية باحترام حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم وفقاً لما كفله القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات في بيانها على سلامة المشاركين في الحراك وممارسة ضمان حقهم فهي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان مختلف القوى الحية في العالم، من أجل الدفاع عن القضايا العادلة للشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال الاسرائيلي، ومطالبه في الحرية والكرامة والعدالة، وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس، كما طالبت دول العالم التحرك من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سياسة التجويع والقتل بحقه.

وطالبت القوى والفصائل الفلسطينية بسرعة انهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.

التوقيعات الاولية:

１. لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في فلسطين - فرنسا

２. منتدى بدائل المغرب – المغرب

３. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – تونس

４. فدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين - فرنسا

５. لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس – فرنسا

６. اتحاد المؤسسات والجاليات الفلسطينية في فرنسا – الجالية

７. منتدى فلسطين المواطنة – فرنسا

８. فيدرالية جمعيات المغاربة بفرنسا

９. لجان التنمية والتراث – فرنسا

１０. جمعية مبادرات مواطنة – المغرب

11. جمعية العمال المغاربة بفرنسا