حقوقيون من الداخل يطلقون عريضة تطالب السلطة بالتوقف عن قمع المتظاهرين

رام الله- وطن: أطلق حقوقيون ومحامون وناشطون في الداخل الفلسطيني المحتل، عريضة تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن قمع المتظاهرين وبرفع العقوبات عن غزة.

ووقع على العريضة حتى الان اكثر من 100 من المحامين والحقوقيين والناشطين الفلسطينيين في الداخل و تم توجيهها للرئاسة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بالكف عن الاعتداء على المتظاهرين والملاحقات السياسية وطالب الموقعون بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وجاء في العريضة والمطالبة ما يلي:

بكفي،

نحن المحامون/يات والحقوقيون/يات والناشطون/ات في الداخل الفلسطيني، صوتنا كحقوقيين/يات وكفلسطينيين/ات لا يمكن أن يكون ضد الاحتلال فقط وإنما ضد كل الممارسات التي تطيل عمر الاحتلال والمنافية لحقوق الانسان .

نحن المحامون/يات والحقوقيون/يات والناشطون/ات الفلسطينيون/ات في الداخل نتوجه للسلطة الفلسطينية ولرئيسها ولأجهزتها الأمنية بوقف التعرض للمتظاهرين والمطالبين برفع العقوبات التي فرضتها السلطة على أبناء شعبنا في قطاع غزة

.ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين وعدم التعرض لهم.

"

ارفعوا العقوبات"، كم هو مؤلم ان يضطر شعبنا لهذه الحملة، كم هو مؤلم ان تساهم السلطة في حصار أبناء شعبنا في غزة وهي بهذا تشارك الاحتلال بممارساته القمعية وبتجويع اهلنا واذلالهم.

نعبر عن احتجاجنا وغضبنا على ممارسات البطش والقمع التي مارستها وتمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المتظاهرين وتمنعهم من اعلاء صرختهم، اذ هي هي تساهم بذلك في اطالة عمر الاحتلال على كل موبقاته.

صوت الفلسطيني في الداخل قيادة وشعبا لا بد ان يكون ضد هذه الممارسات القمعية ونطالب بالإفراج عن المعتقلين وعدم التعرض للناشطين والمتفاعلين مع حملة " ارفعوا العقوبات"، كذلك فأننا نطالب بموقف واضح في هذا السياق من لجنة المتابعة والأحزاب والحركات السياسية .

الموقعون:

المحامي نضال عثمان، المحامي باسم حتو، المحامي رئيس ابو سيف، المحامي محمد طربيه، المحامي سالم ابو مديغم، المحامي اشرف حجازي، د. طلال مريسات، المحامي بسام شحاده، الفنانة سلوى عيسى، الناشطة عهود شبيطه، الناشط عماد بدرة، د. سمير خطيب، الناشط محمد زيداني، الناشطة هزار حسين، المحامي عاصي بلال، المحامي خالد تيتي، الناشطة شادية زيداني، المحامي عنان عودة، د. محمد سروات حجازي، المحامية رويده طاطور، الناشطة علا نجمي - يوسف، المحامي رضا جابر، المحامي سامر سمارة، المحامي محمد لطفي، المحامي أيمن طربيه، المحامي بادر ابراهيم، المحامي علي حيدر، د. محمد صالح حجازي، بروف اسعد غانم، المحامية هديل عزام - جلاجل، المحامي منذر حاج، المحامي غانم صفوري، المحامي علي طبعوني، الناشط يسري حجازي، المحامية سناء سريه حسين، المحامي ماجد موسى، المحامية حنان خطيب، المحامي فؤاد سلطاني، محمد أمين طيبي, المحامي معين عرموش، المحامي مصطفى علي الرافع، الفنانة سناء لهب، الناشطة مي أعمر- يونس، الناشطة ديمة شحادة، الناشطة مهى النقيب، المحامي وسيم حصري، الناشطة نائلة عواد، الناشط كاسترو عثمان، المخرج قاسم شعبان، الناشطة سناء خشيبون، الناشطة ليلى سليمان، المحامي رجب عثمان، الإعلامي سعيد حسنين، المخرجة سهى عراف، المحامية نسرين عليمي - كبها، المحامي رفيق حمادي، د. عدنان بكرية، الكاتب يوسف حجازي، الناشط والمخرج باسل طنوس، المحامية ناهدة شحادة، المحامي احمد غزاوي، المحامي محمد صبح، الناشطة فتحية صغير، الناشطة عرين عويضة، المحامي محمد احمد حجازي، الناشطة سميرة خوري، الاعلامي شاهين نصار، المحامي عمر نعامنه، المحامي نميري ابو جبل، د. نافع حاج يحيا، المحامي نزار مروان بكرية، المحامي اياد خلايلة، المحامي عزمي سكس، المحامي ياسر العمور، المحامي حسام موعد، الناشطة ريم عامر، المحامي محمد عبد الغني ذياب، المحامي مرعي الصانع، المحامي خليل محمود مصالحة، الناشطة السياسية الاجتماعية نبيلة اسبنيولي، الناشطة اية زيناتي، الناشطة صفاء طميش، المحامية عبير بكر، الناشطة سمية شرقاوي، الناشط نديم ناشف، الناشطة سمر سمارة، الناشطة رونق ناطور، الناشطة لمياء نعامنة، د. وليد عثمان، د. وفاء شبيطة، المحامي خالد زبارقة، المحامي ناصر عميري، المحامي عمر سمرية، المحامي مؤيد كبها، المحامي ياسر ابو جامع، المحامي عبد الرؤف مواسي، الناشطة هيفاء عواد، المحامي شاكر بلعوم، الناشطة وفاء شاهين، المحامي عادل ياسين، الحقوقية ماريا زهران، د. كامل سلامة، الناشط كامل برغوتي، المحامي خليل عبد القادر ياسين، المحامي علي عثمان، المحامي مصطفى سهيل، المحامي مرعي الصانع، الناشط سمير عثمان، الناشطة نغم بشارة، الناشط فايز ناصر، الناشط ادم مناصرة، الناشطة اسمهان موسى جبالي، الناشط هشام سامي عبده، الناشط توفيق حصري، الناشطة سميرة ابو الحوف، الناشطة ديزيريه لطيف، الناشطة ميسان صبح، الناشطة عرين عابدي، المحامي ياسر العمور، المحامي جهاد ابو ريا، الناشطة سهاد كبها، المحامي نضال عواودة، المحامي خالد دغش، المحامي صالح ابو رياش، المحامي محمود موعد، الناشط أنور القصاصي.

هذا وتم اليوم ارسال هذا التوجه بشكل مباشر للرئاسة الفلسطينية ولمكتب رئيس الحكومة الفلسطينية ويجدر التأكيد ان حملة التواقيع مستمرة وسيدرس المبادرون خطوات أخرى في حال استمرت هذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية في السلطة.