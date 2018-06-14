شبان يتوعدون.. 5 آلاف بالون حارق نحو مستوطنات غزة في أول أيام العيد

غزة- وطن: توعد شبان يوم الخميس بإطلاق 5 آلاف طائرة ورقية وبالون حارق على مستوطنات "غلاف غزة" أول أيام عيد الفطر، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

وقالت "وحدة الطائرات والبالونات الحارقة" في مؤتمر صحفي شرقي مخيم البريج وسط القطاع: "قررنا إطلاق 5 آلاف بالون وطائرة حارقة باتجاه أراضينا المحتلة شرق قطاع غزة صباح يوم العيد ومن مختلف المناطق ليكون يومًا للوفاء لشهدائنا".

وأضاف "في الوقت الي يشتد به الحصار وفي ظل العدوان المستمر واستمرار الحراك في مسيرة العودة؛ نخرج اليوم بوحدة البالونات الورقية لنحرق أراضي المستوطنين".

وأوضح أن "وحداتهم أحرقت عشرات آلاف الدونمات، ومواقع عسكرية للاحتلال، "لنجعل أرضنا التي يزرعوها نارًا تحت أقدامهم ولنقول إن الأرض لنا".

وأمهلت الوحدة حكومة الاحتلال "أيامًا قلائل" لرفع الحصار عن قطاع غزة، "وإلا سنجعل سكان الغلاف يعيشون بحصار نيران الطائرات والبالونات الحارقة، فنار الحصار لم تعد تحرقنا وحدنا".

ولفتت إلى أن الشبان طوروا العمل بشكل فردي وجماعي، وسيستخدمون مناطيد تصل إلى أكثر من 40 كيلو مترًا لزيادة رقعة الحرائق.

وأضافت "جهزنا بنك أهداف وحددنا جميع المواقع والمنشآت المهمة والأراضي الزراعية لحرقها جميعًا".