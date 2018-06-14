المنتخب الروسي يسجل أول هدف في مونديال 2018

وطن: افتتح منتخب روسيا، اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران، لقاءات نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بمواجهة مع المنتخب السعودي، ضمن مباريات المجموعة الأولى للمونديال.

وسجل لاعب المنتخب الروسي يوري كازينسكي اسمه في تاريخ نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بتسجيله الهدف الأول للبطولة لبلاده في مرمى نظيره السعودي.

وافتتح لاعب خط وسط منتخب روسيا، يوري كازينسكي، التسجيل مبكرا لمنتخب بلاده، في الدقيقة 12 كم عمر المباراة الافتتاحية للمونديال، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.