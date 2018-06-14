يافا | ابنتها وصديقها يشتبه بهما في قتل "فادية قديس"

يافا- وطن: مددت المحكمة عصر اليوم في تل أبيب اعتقال المشتبهين، بحادثة قتل السيدة فادية قديس (52 عاما)؛ وذلك لمدة 7 ايام على ذمة التحقيق.

وقد سمحت المحكمة بنشر تفاصيل إضافية في هذه القضية؛ وهي إن المشتبهين هما ابنتها وصديقها.

يذكر أن قديس قد وجدت قبل أسبوع داخل منزلها وعليها علامات عنف؛ وتم إعلان وفاتها بعد أن فشلت محاولات انعاشها، وقد تم اعتقال المشتبهين بعد وقت قصير من الحادثة.

يشار الى ان المرحومة هي أرملة رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية السابق في يافا المرحوم جابي قديس، والذي لقي مصرعه قبل 6 سنوات ، اثر تعرضه للطعن خلال مسيرة عيد الميلاد في يافا ، على يد مشتبه كان يرتدي زي بابا نويل.

المصدر: (بانيت)