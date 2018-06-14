طائرات الاحتلال تستهدف شباناً جنوب قطاع غزة

غزة- وطن: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت، مساء اليوم، الخميس، على موقع في قطاع غزة، بزعم أنه يستخدم "لإعداد الطائرات الورقية الحارقة جنوب قطاع غزة".

وأطلقت مساء اليوم، طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال صاروخًا على مجموعة من الشبان كانوا يحضرون بالونات وطائرات ورقية شرق خيام مسيرة العودة على حدود البريج، وفق زعم الاحتلال.

وأعلن شبان في قطاع غزة، اليوم، أنهم سيطلقون 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة صبيحة يوم غدٍ العيد من كافة مناطق القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".