داعية سعودي يزعم: المسجد الأقصى ليس محاصراً وحماس "إرهابية"

رام الله- وطن: اتخذ داعية سعودي مقرب من القصر الملكي يدعى "عبد العزيز الموسى"، موقفاً مسانداً لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بحرية العبادة والحركة في الوصول للمسجد الأقصى المبارك. كما وصف حركة حماس بـ"الإرهابية".

وكتب الداعية الموسى في حسابه على "تويتر"، لو كان المسجد الأقصى محاصر من #اسرائيل وممنوع أن يصلى فيه كما تروج #حماس الإرهابية، هل كان سيجتمع فيه ما يقارب نصف مليون شخص في #ليلة_27 من #رمضان ؟".

وأضاف الموسى "أظن أن العقل العربي بحاجة تصحيح نظرته لما استقاه حول القضية الفلسطينية منذُ زمن".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تقيد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك، حيث دخل بعض المواطنين للقدس عبر حواجز الاحتلال، فيما تمكن غير المسموح لهم بدخول القدس عبر تسلق جدار الفصل العنصري.

وهذا الموقف ليس الأول الذي يتخذه دعاة سعوديون في مساندة مزاعم الاحتلال حول القضية الفلسطينية.

وقد برزت هذه المواقف "التطبيعية"، بعد موجة التسريبات التي تحدثت عن تقارب سعودي مع دولة الاحتلال، وفتح قنوات اتصال سرية تمهيداً للتطبيع مع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية.