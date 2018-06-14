الحوثي: إسرائيل ترى السيطرة على الساحل الغربي لليمن هدفاً استراتيجياً

وطن-وكالات: قال زعيم حركة "أنصارالله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، إن الموقف الأميركي في اليمن هو في رأس وطليعة الاستهداف لنا، معتبراً أن باقي أطراف العدوان هم "أدوات".

وكشف الحوثي عن أن الإسرائيليين عبروا عن وجهتهم في العدوان إلى جانب أميركا التي يُقتل شعبنا بسلاحها، وأضاف "إسرائيل ترى السيطرة على الساحل هدفاً استراتيجياً على مستوى المنطقة".

وأكد الحوثي أن اليمنيين يخوضون "معركة التحرر والإباء ومواجهة الطاغوت والاستكبار في كل الجبهات".

في الإطار ذاته، أعلنت القوة الصاروخية اليمنية أنها استهدفت مقرّ القيادة الجوية السعودية في عسير بصاروخ بالستي من طراز بدر1، والتحالف السعودي أعلن اعتراضه.

قيادة القوات البحرية والدفاع الساحليّ في اليمن أكدت جاهزيتها لتسديد ضربات موجعة ومدمّرة لأيّ بارجة تهدّد السواحل اليمنية، مشيرةً إلى أنّ تدمير البارجة الإماراتية قرب الحديدة أمس الأربعاء ليس الأول ولن يكون الأخير.

(الميادين)