مصرع الفتى "عبد الله عقل" من بيت اولا إثر صعقة كهربائية

رام الله - وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان الأطباء في المستشفى الأهلي في الخليل اعلنوا، فجر اليوم الجمعة، عن وفاة الفتى عبد الله صالح عثمان عقل ( 16 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها جراء صعقة كهربائية.

واضاف، تشير التحقيقات الأولية التي قامت بها الشرطة والنيابة العامة، ان الفتى يعمل في محل لغسيل السيارات "مشحمة " في بيت اولا غرب الخليل، واصيب بصعقة كهربائية تم نقله على أثرها الى المستشفى الأهلي في حالة حرجة، وأعلن الاطباء عن وفاته بعد لحظات من وصوله.

وقال العقيد ارزيقات، إن النيابة العامة حضرت الى المستشفى وباشرت التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.