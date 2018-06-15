4 أسرى من جنين وعرابة يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

جنين-وطن: دخل اليوم الجمعة، أربعة اسرى من مخيم جنين وبلدة عرابة، أعواما جديدة في سجون الاحتلال في أول يوم من عيد الفطر السعيد.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين بحسب"وفا"، أن الأسرى، جميل شحادة جعب والمحكوم بالسجن لمدة21 عاما، واياد فتحي عوض استيتي والمحكوم 16 لمدة عاما، ومحمد نايف احمد عابورة والمحكوم بالسجن لمدة 16 عاما، وهم من مخيم جنين، دخلوا عامهم الـ13 في سجون الاحتلال، فيما دخل الأسير احمد ذيب عبدالرحمن دهيدي، من بلدة عرابه والمحكوم مدى الحياة عامه الـ 16 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.