لأول مرة.. روسيا تحتفل بعيدها الوطني في القدس

وطن-وكالات: لأول مرة، أقامت سفارة روسيا في ولة الاحتلال أمس فعالية احتفالية بمناسبة عيد روسيا الوطني في مدينة القدس المحتلة.

وللمرة الأولى أيضا، حضر الاحتفالية التي أقيمت في مبنى تاريخي أنشأته الجمعية الأرثوذكسية الإمبراطورية لفلسطين (الروسية) أواخر القرن الـ19، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته سارة.

واحتفى نتنياهو في كلمته بقرار روسيا تنظيم هذه الفعالية في مدينة القدس، غير أن الدبلوماسيين الروس في المقابل أشاروا إلى أن قرار نقل الحفل من أحد فنادق تل أبيب إلى القدس لا يمس بالوضع القائم في المدينة، لأن مكان انعقادها يقع في القدس الغربية التي اعترفت موسكو بها عاصمة لإسرائيل في أبريل 2017، لكن شريطة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

(روسيا اليوم)