تصفية زعيم طالبان باكستان في أفغانستان

وطن-وكالات: أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأفغانية، أن زعيم طالبان باكستان الملا فضل الله قتل أمس الخميس في غارة جوية أمريكية بالقرب من الحدود الأفغانية.

وكانت قناة "Tolo News" الأفغانية أفادت في وقت سابق من هذا اليوم بأن زعيم جماعة "تحريك طالبان باكستان" الملا فضل الله، قتل نتيجة غارة جوية باستخدام طائرات مسيرة، مضيفة أنه تم نتيجتها القضاء على 4 قادة آخرين للجماعة.

وأشارت إلى أن ممثل القيادة الأمريكية الأفغانية، المقدم مارتن أو دونل، أكد في وقت سابق تنفيذ ضربة مناهضة للإرهاب في المنطقة الحدودية كانت تهدف إلى القضاء على "زعيم جماعة إرهابية"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول العملية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت في مارس الماضي مكافأة قدرها 11 مليون دولار إجماليا مقابل معلومات حول 3 إرهابيين من أعضاء جماعة "تحريك طالبان باكستان" بما فيها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في إيجاد الملا فضل الله.

المصدر: نوفوستي