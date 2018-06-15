الاحتلال يستهدف شباناً بزعم اطلاقهم طائرات ورقية

غزة-وطن: نجت مجموعة من الشبان اليوم الجمعة، من صاروخين أطلقتهما طائرات استطلاع اسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل اعلام محلية، أن طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخين مجموعة من الشبان، بزعم أنهم من مطلقي الطائرات الورقية على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

كما أطلق الاحتلال ظهر الجمعة، النار تجاه نقطة رصد للمقاومة مقابل منطقة البرج الأحمر شرقي محافظة رفح في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها على طول السياج الحدودي العازل مع قطاع غزة تحسبًا لفعاليات مسيرة العودة الكبرى التي ستنطلق ظهر اليوم.

ويشارك في مسيرات العودة الكبرى، اليوم، الذي يصادف أول أيام عيد الفطر مئات الفلسطينيين، فيما تستعد وحدة الطائرات الورقية، لإطلاق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة من كافة مناطق القطاع باتجاه السياج الأمني.