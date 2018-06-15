قوات الاحتلال تعتقل شابين من كفر قدوم

قلقيلية- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، شابين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، واقتادتهما إلى جهة مجهولة بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح.

وقالت ماصدر محلية إن المعتقلين هما: همام عدنان (22 عاما)، وعمر وليد (20 عاما).

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استهداف المنازل.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل، وفتشوها، عرف من أصحابها، محمد طه عامر، وعبد الرحيم علي.