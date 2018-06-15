منذ الصباح.. 11 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية الحارقة

غزة- وطن: ذكرت القناة الـ14 العبرية، مساء اليوم الجمعة -أول أيام عيد الفطر-، أن 11 حريقاً اندلاع في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وأشارت إلى أن أطقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق عقب التهام النيران للأحراش الزراعية.

وفي وقت سابق أطلقت طائرات الاحتلال صاروخين صوب مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج وسط قطاع غزة، دون إصابات.

وقال جيش الاحتلال: إن طائراته أطلقت نيرانا زعمت انها تحذيرية باتجاه مجموعة كانت تستعد لإطلاق طائرات ورقية، وسيارة عملت على نقلها إلى الحدود.