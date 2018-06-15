أمريكا تفرض رسوماً بنسبة 25% على البضائع الصينية والصين ترد

وطن- وكالات: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين بحجم 50 مليار دولار سنوياً، وبهذا الرسوم ستؤثر على عُشر الواردات الصينية إلى أمريكا.

وقال ترامب في بيان: "في ضوء سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا وغيرها من الممارسات التجارية غير العادلة ، تفرض الولايات المتحدة رسوم استيراد بنسبة 25بالمئة على البضائع الصينية بحجم 50 مليار دولار والتي تحتوي على تقنيات ذات صلة صناعية".

وقال ترامب "يتضمن هذا (الرسوم على الاستيراد) السلع المتعلقة بالخطة الاستراتيجية" صنع في الصين-2025"، التي تهدف إلى السيطرة على الصناعات المتطورة ذات التقنية العالية التي ستقود النمو الاقتصادي المستقبلي للصين، ولكنها ستضر بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى. الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فقدان التكنولوجيا والملكية الفكرية بسبب الإجراءات الاقتصادية غير العادلة".

وحسب بيان ترامب، فإن هذه الإجراءات ستكون الخطوة الأولى نحو استعادة التوازن التجاري مع جمهورية الصين الشعبية، حيث يوجد الآن عجز ضخم من طرف الولايات المتحدة.

هذا وفرضت الولايات المتحدة الأميركية نهاية آذار/مارس الماضي، رسوم جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، وعلقت تنفذيها حتى 1 حزيران/ يونيو لدول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذه القضية، حيث تسعى المفوضية الأوروبية إلى استبعاد دائم للاتحاد الأوروبي بأكمله من الرسوم الجديدة.

وبدوره أعلن وزير التجارة الصيني تشونغ شان أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية مماثلة للرسوم التي فرضتها واشنطن على البضائع الصينية، وأنها ستوقف العمل بكل الاتفاقيات التجارية مع واشنطن حتى تتراجع الأخيرة عن رسومها المفروضة على بكين.

وأضاف الوزير الصيني أن بلاده ستوقف العمل بكل الاتفاقيات التجارية مع واشنطن، حتى تتراجع الأخيرة عن رسومها المفروضة على بكين.