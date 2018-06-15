هنية: حماس جاهزة لإجراء الانتخابات والمشاركة في مجلس وطني جديد

غزة- وطن: أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن استعداد وجهوزية حركته للشروع فوراً في المشاركة لاجتماعات مجلس وطني فلسطيني توحيدي، واجراء انتخابات عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إدارة الشأن الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية.

وقال هنية، عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر عند حدود غزة: "نحن في حالة صعود سياسي، وثبات ميداني، ووضوح في الرؤية الاستراتيجية"، داعياً إلى عقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي وفق تفاهمات بيروت والقاهرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وأكد، أن أداء صلاة عيد الفطر المبارك عند الحدود، تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وهي أحد أهم إنجازات هذه المسيرات، مشدداً على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر وتهديدات وجودية حقيقية.

وأشار هنية، إلى أنه ما حصل الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن في جمعية الأمم المتحدة يدل على أن مسيرات العودة وكسر الحصار، أعادت وفرضت القضية الفلسطينية على أجندة التداول الدولي، شاكراً الدول العربية والإسلامية، لمناصرة الحق الفلسطيني، والوقف بجانبه، والتي استطاعت محاصرة أمريكا واسقاط المشروع التي تقدمت به مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الفلسطينيين في الاجتماع.